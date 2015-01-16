Німецька економіка в 2014 році зросла на 1,5%

Німецька економіка минулого року зросла на 1,5%, повідомило Федеральне статистичне відомство. Це - найвищий показник з 2011 року. У 2013 році зростання валового внутрішнього продукту становило лише 0,1%.

"Очевидно, що німецька економіка в умовах складної економічної ситуації в світі змогла зміцнити свої позиції і перш за все скористалася з сильного внутрішнього попиту", - цитує слова президента відомства Родериха Еґелера інформагентство Reuters.

Як пише «Німецька хвиля», завдяки рекордному рівню зайнятості, споживачі змогли надати поштовх економіці - видатки домогосподарств зросли на 1,1%. Водночас підприємства та держава збільшили інвестиції - порівняно з попереднім роком вони вклали насамперед в машини та обладнання на 3,7% більше, ніж роком раніше, зазначається в повідомленні Федерального статистичного відомства. Суттєво зріс минулого року й німецький експорт - на 3,7%, попри значне скорочення експорту до Росії.

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Державний сектор Німеччини - сюди відносять державу на федеральному рівні, землі, громади, а також соціальні фонди - закінчили минулий рік з плюсом у 11,9 мільярда євро, що становить 0,4% від ВВП. Два попередні роки цей показник становив 0,1% від ВВП.

Цього року економісти виходять з прогнозу економічного зростання країни в 1%. Цей показник може покращитися завдяки таким факторам, як зниження цін на нафту та слабке євро. В якості ризиків для економіки експерти розглядають перш за все міжнародні кризи, а також слабке відновлення в Єврозоні.