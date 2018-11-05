Порошенко задекларував 1,3 мільйона гривень відсотків за вкладами в своєму банку

Президент, згідно з декларацією, отримав відсотки по п'ятьом вкладам у банку МІБ.

Президент України Петро Порошенко задекларував дохід у сумі 1 353 532 гривні у вигляді відсотків від вкладів у ВАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

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Такі дані оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у повідомленні про істотні зміни і датовані 2 листопада 2018 року.

Зазначається, що Порошенко отримав відсотки за п'яти вкладами у банку в сумі 617,443 тисячі гривень, 329,303 тисячі гривень, 116,224 тисячі гривні, 193,708 тисячі гривень і 96,854 тисячі гривень.

Крім того, 26 жовтня президент вказав у змінах до майнове положення в електронній декларації отриманий від Міністерства фінансів України, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав на суму 28 816 798 гривень і від ПАТ ЗНКІФ "Прайм ессетс кепітал" дивідендів на 6 мільйонів гривень.

Того ж дня Порошенко зазначив, що 18 жовтня набув (набула у власність) МІБ боргові цінні папери/державні облігації України в кількості 1 тисяча одиниць вартістю 27 463 370 гривень, а 17 жовтня - в кількості 4 тисячі одиниць на суму 103 430 309 гривень.

Як повідомляв УНІАН, згідно декларації за 2017 рік, загальна сума доходів президента України становить 16,3 мільйона гривень, з яких 15,8 мільйона гривень - це відсотки за депозитами.

"Міжнародний інвестиційний банк" працює на ринку України з 2008 року, ключовим власником банку є Петро Порошенко.