Україна виконує всі свої фінансові зобов'язання - Яресько

На сьогодні Україна у повному обсязі виконує свої фінансові зобов'язання, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«На сьогодні країна у повному обсязі виконує усі свої фінансові зобов'язання», - сказала Яресько. За її словами, це можуть підтвердити міжнародні партнери України.

Міністр підкреслила, що для перемоги над зовнішнім агресором військової мобілізації замало, і потрібне проведення фінансової мобілізації, щоб забезпечити безперебійне фінансування оборонних витрат, але при цьому зберегти існуючий рівень соціального забезпечення.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. макрофінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань. Обсяг платежів, необхідних для виплати у 2015 році, становить близько 11 млрд дол. Обсяг необхідних запозичень у 2015 році оцінюється урядом у 15 млрд дол.

Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула до України 8 січня і розпочала роботу. За підсумками цієї місії українська влада чекає на отримання чергових траншів МВФ, а також на можливий перегляд програми, включаючи збільшення фінансування або зміну графіку отримання кредитних коштів.

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 8 січня заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку у розмірі 1,8 млрд євро. Також Сполучені Штати Америки за умови досягнення українською владою прогресу в реалізації реформ і в разі такої необхідності можуть надати уряду України 2 млрд доларів у 2015 році.