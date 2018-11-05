"ПриватБанк" запропонує реструктуризацію майже мільйону позичальників

Потенційна база реструктуризації становить 87,7 мільярда гривень.

Найбільший банк України "ПриватБанк" 26 листопада розпочинає проект масштабної реструктуризації проблемних активів, в ході якого майже мільйон клієнтів зможуть погасити свої кредити на пільгових умовах.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі фінустанови з посиланням на слова заступника голови правління Галини Пахачук, потенційна база реструктуризації становить 87,7 мільярда гривень, або 961 600 договорів, які не обслуговуються понад 90 днів.

Зазначається, що банк надасть можливість позичальникам, які уклали кредитні договори до 16 грудня 2016 року і не мають можливості погасити заборгованість, право скористатися 47 варіантами реструктуризації.

При цьому в банку звернули увагу, що 80,7 мільярда гривень заборгованості, або 516 тисяч договорів - це портфель проблемних кредитів за станом на 16 грудня 2016 року.

За інформацією банку, перша черга реструктуризації запланована з 26 листопада 2018 по 26 листопада 2019 року і включає майже 300 тисяч договорів на 48,5 мільярда гривень. У цій черзі клієнти роздрібного, малого та середнього бізнесу, бізнес споживчого кредитування.

У банку підкреслили, що завдяки проекту банк "розшиває" значну частину проблемної заборгованості, що дозволяє знизити обсяги сформованих резервів і збільшити прибутковість.

"Ми вважаємо, що пропонуючи цей безпрецедентний проект для вирішення проблеми кредитної заборгованості, "ПриватБанк" не лише докладає значних зусиль з покращення показників усієї банківської системи в частині непрацюючих кредитів, але і дає вагомий соціальний поштовх, перезапускаючи величезну систему споживчого кредитування", - прокоментувала Галина Пахачук.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. У грудні 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.