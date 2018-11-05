Міжнародні резерви України в жовтні зросли до $16,7 мільярда

З початку року резерви скоротилися на 11%.

Міжнародні резерви України за жовтень зросли на 99 мільйонів доларів, або на 0,6% - до 16,737 мільярда за станом на 1 листопада.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року резерви скоротилися на 2,071 мільярда доларів, або на 11%.

За інформацією регулятора, на динаміку резервів у жовтні вплинули інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор купив на 198,5 мільйона доларів більше, ніж продав.

При цьому, як зазначили в НБУ, боргові валютні платежі уряду за місяць в сумі 853 мільйони доларів майже повністю були компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП на 790,7 мільйона доларів.

Також в НБУ повідомили, що станом на 1 листопада обсяг резервів покриває 2,8 місяці майбутнього імпорту, але дані на початок листопада не враховували нещодавнє розміщення урядом єврооблігацій.

"Завдяки отриманню коштів, що надійшли від цього розміщення, станом на 5 листопада міжнародні резерви України зросли до 18,069 мільярда доларів, що відповідає 3 місяцям майбутнього імпорту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк погіршив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 19,2 мільярда доларів з 20,7 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.