У вівторок в Україні подешевшають долари та євро

Офіційний курс НБУ на 6 листопада: 100 USD – 2801,5313 гривні; 100 EUR – 3185,3411 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2801,5313 (5 листопада – 2813,2823)

100 EUR – 3185,3411 (5 листопада – 3211,9244)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,00/28,02 гривні/долар.

Поточні котирування на 9 копійок вище за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,91/31,93 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,0163 гривні/долар.