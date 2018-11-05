Нацбанк видав ліцензію ще одній інкасаторській компанії

"Кеш енд сек'юріті" стала дев'ятою ЗВТ-компанією з такою ліцензією.

Національний банк України видав ліцензію на надання банкам послуг з інкасації компанії "Кеш енд сек'юріті".

Читайте такожНацбанк забравши ліцензію у мережі обмінників

Як повідомляється на сайті НБУ, "Кеш енд сек'юріті" стала дев'ятою ЗВТ-компанією (Cash-in-Transit) з такою ліцензією.

Регулятор нагадав, що раніше отримали ліцензії компанії "Сіт Сек'юріті", "Український сервіс інкасації", "Перша інкасаторська компанія", "О-Мега", "Агентство комплексної безпеки - Охоронна Фірма", "Панорама Прикарпаття", "Діамант сек'юріті" і "Комсервіс-безпека".

Довідка УНІАН. Національний банк з 2016 року розпочав реалізацію Концепції організації готівкового обігу, що передбачає перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу на делеговану модель.

На даний час "Ощадбанк", "ПриватБанк" та "Райффайзен Банк Аваль" мають статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ.

Крім того, вісім компаній отримали ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.