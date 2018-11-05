Нацбанк повідомив про проблеми з ліквідністю української «дочки» російського «ВТБ Банку»

Проблема з ліквідністю у «ВТБ Банку» не впливає на стабільність банківського сектору України.

Проблема з ліквідністю у «ВТБ Банку», що належить російському державному «Внешторгбанку», жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка зазначеної фінустанови становить всього 0,6% чистих активів платоспроможних банків країни.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України, який підтвердив зниження обсягу ліквідності у «ВТБ Банку».

За інформацією регулятора, зниження ліквідності відбувалося в процесі згортання діяльності банку в Україні вже тривалий час і погіршилося рішенням Апеляційного суду Києва від 5 вересня про блокування активів фінустанови.

Читайте також"Дочки" російських держбанків отримали найбільші збитки

У НБУ пояснили, що це рішення фактично позбавило банк можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого в процесі стягнення заставного майна і активів.

«5 листопада банк був змушений запровадити превентивні обмежувальні заходи, спрямовані на стримування відпливу коштів клієнтів: запроваджено комісії і ліміти на зняття готівки», - наголошується в коментарі.

Нацбанк наголосив, що здійснює посилений моніторинг ситуації і за необхідності вживе заходів у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському державному «Внешторгбанку». Банк завершив 2017 рік зі збитком у 4,112 млрд грн.

З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про арешт акцій дочірніх структур російських державних банків, які працюють в Україні, - «Промінвестбанку», «Сбербанку» і «ВТБ Банку».