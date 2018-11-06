Китай заявив про готовність до діалогу з США щодо торговельних спорів

У китайському уряді вважають, що Пекін та Вашингтон постраждають у разі торговельних суперечностей.

Китай готовий обговорювати з США торговельні спори для пошуку шляхів вирішення виниклих проблем.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву заступника голови КНР Ван Цишаня.

"Торгівля і економіка є ключовими елементами в двосторонніх відносинах", - сказав він. Китай, за його словами, "готовий обговорювати виниклі торгові суперечності, а також шукати шляхи їх вирішення". Ван Цишань висловив упевненість, що "обидві держави отримають вигоду від стабільної співпраці, але у разі торговельних суперечностей також обидва постраждають".

Спочатку конференція повинна була пройти в Пекіні, проте із-за загострення торговельних суперечок між КНР і США захід було перенесено в Сінгапур.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з Китаю товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 мільярдів доларів.

Як обіцяли в Білому домі, з 1 січня 2019 року ставка зросте до 25%. КНР відповіла митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 мільярдів доларів.

Трамп також висловив намір вдатися до третього етапу реалізації обмежувальних заходів і, якщо Пекін наважиться зробити відповідні кроки, ввести додаткові тарифи щодо китайських товарів і послуг на суму 267 мільярдів доларів.