Токіо сподівається, що санкції США не завдадуть шкоди Японії

Раніше Вашингтон тимчасово вивів з-під іранських "нафтових" санкцій вісім держав, включно з Японією.

Уряд Японії має намір продовжувати тісний діалог з США з тим, щоб американські санкції проти Ірану не завдали шкоди національному бізнесу.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву генерального секретаря кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга.

"Ми відштовхуємося від того, що США пішли на такий крок з урахуванням корінних інтересів нашої країни, - сказав він. - Уряд має намір продовжити тісний обмін думками з Сполученими Штатами для того, щоб розвиток ситуації не мав негативного впливу на японські компанії". При цьому генсек кабінету відмовився відповідати на питання, що Токіо робитиме, коли закінчаться 180 днів, протягом яких США не поширюватимуть іранські "нафтові" санкції на свого далекосхідного союзника.

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Хіросіге Секо на окремій прес-конференції в Токіо заявив у вівторок, що Сполучені Штати взяли до уваги заклопотаність з приводу збереження стабільності поставок енергії.

Як повідомлялося раніше, США тимчасово вивели з-під іранських "нафтових" санкцій вісім держав і територій, включаючи Індію, Італію, Туреччину, Південну Корею, Японію, Китай. Сполучені Штати продовжать переговори, спрямовані на те, щоб звести до нуля імпорт іранської нафти, через що Тегеран з травня вже втратив більше $2,5 мільярда доходів від продажу нафти.