Україна повернула собі вкрадені окупантами Криму 3,7 млрд гривень

Україна повернула 3,7 мільярда гривень, вкрадені під час анексії Автономної Республіки Крим, повідомляється на сайті Президента України Петра Порошенка з посиланням на його заяву в ході наради з керівниками фракцій Верховної Ради.

За словами глави держави, Україна поверне всі кошти, вкрадені при сприянні представників колишньої влади, які екс-чиновники намагаються вивести за кордон.

«Ці гроші будуть повернуті в Україну. Так само, як учора ми повернули в Україну 3,7 мільярда гривень, вкрадені під час анексії Криму», - сказав Порошенко.

Імовірно, йдеться про готівку та цінності зі сховища Національного банку України в Автономній республіці Крим, вкрадених в результаті анексії півострова.

Читайте такожГонтарева сподівається повернути 3,9 млрд гривень з кримського сховища НацбанкуЯк повідомляв УНІАН, у березні минулого року в результаті невизнаного світом референдуму, що пройшов у Автономній Республіці Крим, Кремль включив півострів до складу Російської Федерації. За оцінками уряду, попередня сума збитків від такої анексії - 1 трильйон 80 мільярдів гривень, або 68 млрд дол. за поточним курсом.

Із 7 серпня 2014 року Нацбанк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.