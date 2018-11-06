Шахов: борги за комуналку вже сягнули максимуму – уряд має зупинити зростання тарифів

Народний депутат наголосив, що підвищення ціни на природний газ та слідом за ним – за тепло і гарячу воду, призведуть до серйозних проблем у комунальному секторі.

Рекордний борг населення за житлово-комунальні послуги свідчить, що влада має зупинити зростання тарифів.

Про це заявив народний депутат від «Нашого краю» Сергій Шахов. Він зауважив, що заборгованість за послуги ЖКГ на кінець вересня цього року сягнула історичного максимуму - 38,2 млрд грн.

«Лише за останні дев'ять місяців борг населення за «комуналку» зріс на 5,9 мільярда гривень. Не допомогли ані розрекламована система надання субсидій, ані хвалене «зростання» доходів українців. Це означає, що встановлені тарифи ЖКГ відірвані від реального життя та є непідйомними для українців. З огляду на це влада має зупинити зростання тарифів», – сказав Сергій Шахов.

Народний депутат наголосив, що підвищення ціни на природний газ та слідом за ним – за тепло і гарячу воду, призведуть до серйозних проблем у комунальному секторі.

«Нині найбільший борг у ЖКГ саме за природний газ – 16,8 мільярда гривень. При цьому влада підвищила ціну на паливо на 23%. Це спричинить миттєве здорожчання опалення, гарячої води, інших послуг. Неплатежі сягнуть критичної відмітки, що зумовить кризу у комунальному секторі”, – прогнозує Сергій Шахов.

Народний депутат від партії “Наш край” наголосив, що заборгованість із зарплат вже сягнула майже 3 млрд грн.

«Люди стають ще біднішими. Їм уже немає чим платити багатим власникам енергетичних монополій. Влада має зупинити підвищення тарифів, привести їх у відповідність зі здоровим глуздом та почати працювати над зростанням зарплат і пенсій громадян”, – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, на кінець вересня 2018-го заборгованість населення за постачання природного газу склала 16,8 млрд грн. За централізоване опалення та гарячу воду – 10 млрд грн. За утримання будинків – 4 млрд грн. За електроенергію – 3,8 млрд грн. За холодну воду та водовідведення – 3 млрд грн. За вивезення сміття – 0,6 млрд грн.

Разом із тим заборгованість із зарплат загалом по країні сягнула 2,9 млрд грн.