НБУ дав рекомендації Кабміну як пом'якшити девальвацію гривні

Наголошується, що для цього необхідно підвищити якість прогнозування бюджетних платежів.

Рада Національного банку України дала рекомендації Кабінету міністрів для недопущення розбалансування грошово-кредитного ринку наприкінці 2018 – початку 2019 року і недопущення посилення девальваційного тиску на гривню через сезонне зростання пропозиції грошей за рахунок державних витрат, як це було в попередні роки.

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Як йдеться в рішенні Ради Нацбанку, оприлюдненому на сайті НБУ, для цього необхідно невідкладно активізувати роботу з покращення якості прогнозування динаміки коштів Єдиного казначейського рахунку, а також забезпечення рівномірного і прогнозованого здійснення бюджетних платежів та відшкодування ПДВ.

Крім того, Рада рекомендувала для зниження вразливості державних фінансів до валютних ризиків і забезпечення їх стабільності в середньостроковій перспективі дотримуватися політики поступового заміщення валютних запозичень гривневими.

Довідка УНІАН. Курс української гривні з 18 грудня 2017 року практично щодня оновлював мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривень/долар, який був зафіксований в лютому 2015 року.

У другій половині січня 2018 року девальваційний тиск на гривню ослаб, і на кінець місяця обмінний курс гривні до долара відіграв втрачені з початку року позиції, встановившись на рівні 27,84 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України складають 27,96/27,98 гривні/долар.