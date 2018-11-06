Гривня знову зміцнилася вище 28 за долар

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,96/27,98 грн/дол.

У вівторок, 6 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,96/27,98 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 4 копійки вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,93/31,96 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9583 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,00/28,02 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,91/31,93 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.