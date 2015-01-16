Гонтарева: в Україні ніколи не буде фіксованого курсу

Про це заявила глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева на засіданні Верховної Ради. "У всякому випадку за моєї каденції", - уточнила вона, додавши, що фіксований курс гривні призвів до фінансової прірви.

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Крім того, глава НБУ зазначила, що поки будуть діяти адміністративні обмеження, буде існувати тіньовий валютний ринок. "Головне завдання один курс - реальний і ефективний. Коли міжнародні організації оголосять про свою допомогу, то рівновагу ми знайдемо швидше", - підкреслила Валерія Гонтарева.