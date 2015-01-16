Чорний ринок існуватиме до зняття валютних обмежень - голова НБУ

13:57, 16 січня 2015
Фінанси
1943

«Наше головне завдання - встановити єдиний курс, реальний та ефективний»,  - резюмувала голова НБУ

Фото УНИАН

Чорний валютний ринок існуватиме до зняття обмежень на валютному ринку.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді України.  

«Коли в країні є дефіцит валюти, НБУ впроваджує адміністративні заходи. Доки будуть існувати адміністративні обмеження, будуть існувати компанії, які намагатимуться їх обійти», - сказала вона.

Читайте такожГонтарева: в Україні ніколи не буде фіксованого курсу

За словами Гонтаревої, ліквідність валютного ринку низька, а попит набагато більший.

«Наше головне завдання - встановити єдиний курс, реальний та ефективний»,  - резюмувала голова НБУ. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter