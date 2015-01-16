Чорний ринок існуватиме до зняття валютних обмежень - голова НБУ
13:57, 16 січня 2015Фінанси
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«Наше головне завдання - встановити єдиний курс, реальний та ефективний», - резюмувала голова НБУ
За словами Гонтаревої, ліквідність валютного ринку низька, а попит набагато більший / Фото УНИАН
Чорний валютний ринок існуватиме до зняття обмежень на валютному ринку.
Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді України.
«Коли в країні є дефіцит валюти, НБУ впроваджує адміністративні заходи. Доки будуть існувати адміністративні обмеження, будуть існувати компанії, які намагатимуться їх обійти», - сказала вона.
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За словами Гонтаревої, ліквідність валютного ринку низька, а попит набагато більший.
«Наше головне завдання - встановити єдиний курс, реальний та ефективний», - резюмувала голова НБУ.
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