Гонтарева: попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що попит на валюту з боку населення перевищує пропозицію в сотні разів.

"У нас, на жаль, недостатньо валюти, а попит з боку населення перевищує пропозицію в сотні разів", - сказала вона, виступаючи сьогодні перед депутатами Верховної Ради.

"Я усвідомлюю свою відповідальність за реальну макроекономічну ситуацію в країні", - додала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Нацбанку Валерія Гонтарева виступила в парламенті з доповіддю про стан грошово-кредитної системи в цілому і, зокрема, про ситуацію на валютному ринку.Вона заявила, що чорний валютний ринок існуватиме до зняття обмежень на ринку.

«Коли в країні є дефіцит валюти, НБУ впроваджує адміністративні заходи. Поки будуть існувати адміністративні обмеження, існуватимуть компанії, які намагатимуться їх обійти», - сказала вона.

«Наше головне завдання - встановити єдиний курс, реальний і ефективний», - резюмувала голова НБУ.