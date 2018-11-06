У Росії вирішили рекордно ослабити рубль

Мінфін Росії має намір витратити на закупівлю іноземної валюти рекордні 525,8 мільярда рублів.

Російський Мінфін скерує на закупівлю іноземної валюти з 8 листопада по 6 грудня рекордну суму - 525,8 мільярда рублів (7,96 мільярда доларів), йдеться на сайті відомства.

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Зазначається, що обсяг додаткових нафтогазових доходів у листопаді очікується на рівні 513,8 мільярда рублів (7,78 мільярда доларів). Ще 12 мільярдів рублів (181,6 мільйона доларів) - різниця між фактично отриманими і очікуваними доходами в жовтні. Мінфін РФ закуповуватиме валюту щодня з 8 листопада по 6 грудня на суму 25 мільярдів рублів (378 мільйонів доларів).

Таким чином, російське відомство встановило новий рекорд за обсягом закупівлі валюти в рамках бюджетного правила - у жовтні цей показник становив 475 мільярдів рублів (7,2 мільярда доларів). У вересні Мінфін РФ купив валюти на 426,9 мільярда рублів (6,46 мільярда доларів).

Закупівлями валюти в Росії займається Центробанк. Він купує її на відкритому ринку, як правило, на валютній секції Московської біржі. Однак у вересні регулятор відмовився від таких операцій до кінця року через надто сильні коливання курсу рубля - закупівля валюти створює попит на неї, і ще більше ослаблює рубль. Натомість російський ЦБ надаватиме валюту зі своїх золотовалютних резервів.