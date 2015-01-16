Нацбанк планує цього року збільшити кількість гривень у країні майже на 30%

Національний банк України планує на 2015 рік приріст монетарної бази на 27%, або на 91 млрд грн, і готовий надати підтримку уряду у фінансуванні видатків державного бюджету лише в цих межах, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«Монетарна політика на наступний рік з боку Національного банку буде дуже виваженою... Національний банк планує приріст монетарної бази на 27%, або на 91 млрд грн, і готовий надати підтримку уряду, Фонду гарантування вкладів і банківській системі лише в цих межах», - сказала Гонтарева. Вона нагадала, що показники грунтуються на прогнозі рівня інфляції у 2015 році - 17%.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила сьогодні під час виступу у Верховній Раді, що в Україні ніколи не буде фіксованого валютного курсу.