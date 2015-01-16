Голова НБУ: емісія гривні за всю історію України становить 338 млрд гривень
14:16, 16 січня 2015Фінанси
1442
Про це Валерія Гонтарева заявила, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді
REUTERS
Обсяг монетарної бази України, або грошей, випущених Національним банком, які перебувають в обігу, за всю історію з моменту введення гривні в обіг становить 338 млрд грн, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Читайте такожГонтарева: попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів
«Я хочу, щоб ви всі знали, що монетарна база нашої країни за всю історію гривні дорівнює 338 млрд гривень. Коли я чую про неймовірні суми емісії гривні, то запевняю - це ще одна чергова інсинуація», - сказала Гонтарева.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter