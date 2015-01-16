Голова НБУ: емісія гривні за всю історію України становить 338 млрд гривень

Обсяг монетарної бази України, або грошей, випущених Національним банком, які перебувають в обігу, за всю історію з моменту введення гривні в обіг становить 338 млрд грн, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«Я хочу, щоб ви всі знали, що монетарна база нашої країни за всю історію гривні дорівнює 338 млрд гривень. Коли я чую про неймовірні суми емісії гривні, то запевняю - це ще одна чергова інсинуація», - сказала Гонтарева.