Гонтарева радить українцям не купувати валюту
Сьогодні голова НБУ пояснювала депутатам ситуацію на валютному ринку
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева порадила українцям не купувати валюту, бо це створює паніку.
Про це вона заявила під час свого виступу у Верховній Раді Україні.
«Валюту купувати не треба. Кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо їдете за кордон, можна користуватися платіжною карткою», заявила вона.
За її словами, попит на валюту з боку населення перевищує пропозицію в сотні разів.
"У нас, на жаль, недостатньо валюти, а попит з боку населення перевищує пропозицію в сотні разів", - сказала вона, виступаючи сьогодні перед депутатами Верховної Ради.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова НБУ пояснювала депутатам ситуацію на валютному ринку.