Гонтарева радить українцям не купувати валюту

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева порадила українцям не купувати валюту, бо це створює паніку.

Про це вона заявила під час свого виступу у Верховній Раді Україні.

«Валюту купувати не треба. Кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо їдете за кордон, можна користуватися платіжною карткою», заявила вона.

За її словами, попит на валюту з боку населення перевищує пропозицію в сотні разів.

"У нас, на жаль, недостатньо валюти, а попит з боку населення перевищує пропозицію в сотні разів", - сказала вона, виступаючи сьогодні перед депутатами Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова НБУ пояснювала депутатам ситуацію на валютному ринку.