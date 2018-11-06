До України хоче зайти одна з найбільших у світі платіжних систем

Найближчим часом японська компанія подасть документи до НБУ.

В Україні може почати працювати одна з п'яти найбільших платіжних систем світу за обсягами випущених платіжних карток та операцій з оплати товарів та послуг – японська JCB.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Найближчим часом JCB подасть пакет документів до Нацбанку України для отримання дозволів на роботу", - йдеться в повідомленні.

Про це сказав генеральний менеджер платіжної системи JCB Такаші Суецугу під час зустрічі з головою НБУ Яковом Смолієм та іншим керівництвом регулятора.

JCB повідомляє, що станом на кінець 2017 року власниками її карток були 117 мільйонів клієнтів. Загальний річний обсяг транзакцій платіжної системи становить 281 мільярд доларів. Картки JCB обслуговуються в 190 країнах світу, їхню емісію (випуск, відкриття рахунків) здійснюють у 23 країнах світу.