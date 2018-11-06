Мінфін назвав умову для введення податку на виведений капітал – тільки для малого і середнього бізнесу

За оцінками Мінфіну, прямі втрати бюджету в разі запровадження податку на виведений капітал для всіх діючих платників податку на прибуток із 1 січня 2019 року становитимуть 46,7 млрд грн.

Міністерство фінансів вважає реальним запровадження податку на виведений капітал замість чинного податку на прибуток без загрози для фіскальної стійкості України з 2019 року поки лише для малого і середнього бізнесу з річним обсягом доходу до 200 млн грн.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, як компенсатор для цієї групи платників податків пропонується умовна сплата податку авансом у розмірі 50% від суми податкових зобов'язань із податку на прибуток за 2018 рік.

Зазначається, що при такій моделі 98% юридичних осіб перейдуть на сплату нового податку, а платниками податку на прибуток залишаться близько 4500 компаній з річним обсягом доходу понад 200 млн грн, які задекларували 85% загальної суми податку на прибуток.

Що стосується великих компаній, то Мінфін зазначає, що чинне законодавство дозволяє їм застосовувати певну податкову оптимізацію через низькоподаткові юрисдикції, й для мінімізації таких ризиків було підписано конвенцію MLI, розроблено законопроект BEPS, переглядаються ставки двосторонніх податкових угод.

Мінфін підкреслив, що така модель оподаткування узгоджена з Міжнародним валютним фондом як можлива. При цьому Україна зможе отримати транш за новою програмою з Фондом лише в разі ухвалення збалансованого бюджету.

З цієї причини міністерство називає запропоновану модель запровадження податку на виведений капітал єдино можливим на сьогодні варіантом, щоб запровадити податок із 2019 року для більшості платників податків і зберегти підтримку з боку міжнародних інституцій.

«Лише за умови продовження співробітництва з МВФ Україна може уникнути дефолту за борговими зобов'язаннями. Наступного року ми повинні спрямувати на обслуговування та погашення боргу понад 400 млрд грн. Якщо Україна вийде з програми МВФ, країна втратить доступ до фінансових ресурсів міжнародних організацій та інституційних інвесторів», - підкреслили в Мінфіні.

У зв'язку з цим у міністерстві закликали утримуватися від кроків, які призведуть до суттєвого скорочення доходів або збільшення видатків бюджету. Так, за оцінками Мінфіну, прямі втрати бюджету в разі запровадження податку на виведений капітал для всіх діючих платників податку на прибуток із 1 січня 2019 року становитимуть 46,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 31 жовтня заявив на зустрічі з представниками бізнесу, що не збирається відмовлятися від ідеї запровадження податку на виведений капітал. За його словами, якщо раніше МВФ однозначно виступав проти запровадження такого податку в Україні, то зараз сприймає цю ідею вже більш позитивно, і вся проблема полягає в розробці компенсаторних механізмів і прорахунку бюджетних ризиків.

Кабінет міністрів у жовтні 2017 року підтримав законопроект про запровадження податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів і прирівняних до них доходів за ставками 15% і 20% відповідно.

Водночас, наприкінці червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що непродумане запровадження податку на виведений капітал може призвести до фінансової кризи.