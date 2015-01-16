НБУ може підвищити облікову ставку до рівня інфляції

Про це заявила під час виступу в парламенті голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

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«Для подолання розвитку інфляції, яку ми прогнозуємо на рівні 17% на 2015 рік, наш монетарний комітет розглядає можливість збільшення облікової ставки, тому що ми повинні, коли говоримо про стабільність національної грошової одиниці, пам'ятати про стабільність наших цін», - сказала Гонтарева.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів.

Також повідомлялося, що наприкінці 2014 року Незалежна асоціація банків України запропонувала Нацбанку підвищити облікову ставку до рівня прогнозної інфляції, що дозволило б знизити грошову масу і спекулятивний попит на валюту. Однак тоді Національний банк України називав запропоноване недоцільним і мотивував свою позицію тим, що вже підвищив облікову ставку від 12,5% до 14% у листопаді 2014 року.

Довідка УНІАН. Облікова ставка Нацбанку - один із монетарних інструментів і орієнтирів вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка НБУ є основою процентної ставки комерційних банків.