Україна та Ізраїль підпишуть угоду про вільну торгівлю в кінці листопада

Ізраїль стане 46-ю країною, з якою Україна буде мати вільну торгівлю.

Україна та Ізраїль планують підписати угоду про вільну торгівлю в кінці листопада.

Як повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з надзвичайним і повноважним послом Держави Ізраїль Джоелом Ліоном.

«У нас є ефективний політичний діалог. І безумовно треба відзначити досягнення в економіці. Ми трохи більше року тому інтенсифікували роботу над підготовкою та підписанням Угоди про вільну торгівлю. І я радий, що в кінці листопада угоду буде підписано. Вона відкриє нові можливості для торгівлі між нашими країнами», - сказав Гройсман.

Він звернув увагу на те, що угода буде вигідно обом країнам, оскільки переговорний процес дозволив знайти найбільш прийнятну формулу розвитку.

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У свою чергу Ліон зазначив, що економіка насправді має велике значення у відносинах двох країн, а угода про вільну торгівлю допоможе кінцевому споживачеві, оскільки сприятиме посиленню конкуренції. «Я буду радий підписанню угоди найближчим часом. І я радий тому, що у нас є ще точки розвитку відносин. Серед них - сфера інновацій та підприємництва», - сказав дипломат.

Він також повідомив, що у двадцятих числах листопада в Києві пройде українсько-ізраїльський інноваційний саміт, який об'єднає десятки підприємств, що працюють у сфері інновацій.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори про створення зони вільної торгівлі. Також був затверджений план подальшого підписання угоди, включаючи юридичну перевірку тексту угоди та її подання відповідним органам обох країн.