Fitch прогнозує падіння гривні: скільки коштуватиме долар

За даними агентства, в 2020 році гривня подешевшає до 32,3 грн/дол.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує девальвацію гривні до долара США в 2019 році до 30,7 грн/дол.

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Як йдеться в повідомленні на сайті Fitch, згідно з очікуваннями агентства, в 2020 році гривня подешевшає до 32,3 грн/дол.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало девальвацію гривні до кінця 2019 року до 30,30 грн/дол., до кінця 2020 – до 31,20 грн/дол., 2021 – до 32,10 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.