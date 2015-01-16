Україна заарештувала $1,3 млрд соратників Януковича

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«І завдяки ухваленому вчора закону про заочне провадження ми йдемо далі по шляху арештів додаткових активів колишнього режиму», - наголосив він.

Яценюк також підкреслив, що пакет законів, внесений урядом та підтриманий парламентом наприкінці минулого року, передбачає, зокрема, реформи у сфері боротьби з корупцією у вугільній і енергетичній сфері.

«Ми вперше в історії України зняли 2 мільярда доларів дотацій, які завжди розкрадалися в вугільній галузі. І значну частину коштів відправили на соціальні потреби і на фінансування не тільки оборони, але освіти, лікарень, на можливість того, щоб країна в стані війни і країна, яка втратила 20% економіки, все-таки жила і формувала базу для подальшого економічного зростання», - сказав він.

«Якщо наші прогнози справдяться, й Україна далі буде йти по шляху економічних та політичних реформ, і буде відповідна підтримка наших західних партнерів, - це створить передумови для стабілізації і економічного зростання», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Читайте такожГПУ порушила справу щодо Королевської за фінансування сепаратистівПроти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

15 листопада Ярема повідомив, що Генпрокуратура відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно Януковича і його спільників. Їм всім також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено розшук.