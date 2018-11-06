Долар в курсах Нацбанку впав нижче 28 гривень

Офіційний курс НБУ на 7 листопада: 100 USD – 2795.5840 грн; 100 EUR – 3194.7934 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2795.5840 (6 листопада – 2801.5313)

100 EUR – 3194.7934 (6 листопада – 33185.3411)

У вівторок, 6 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,93/27,95 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 7 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,89/31,91 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9583 грн/дол.