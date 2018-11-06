Нацбанк відкликав ліцензії у «дочки» російського ВТБ

«БМ Банк» прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності.

Національний банк України відкликав банківську і валютну ліцензії у «БМ Банку» - української дочірньої структури російського державного банку «ВТБ».

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Як повідомляється на сайті НБУ, також регулятор виключив банк з Державного реєстру банків.

Нацбанк нагадав, що «БМ Банк» прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

За інформацією регулятора, «БМ Банк» став шостою фінустановою, яка прийняла таке рішення, після банків «Діві Банк», «Фінансовий партнер», «Апекс-Банк», «Промислово-фінансовий банк» і «Кредит Оптима Банк».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні погодив план припинення банківської діяльності «БМ Банком» - українською дочірньою структурою російського державного банку «ВТБ». Відповідне рішення акціонер банку прийняв у березні.

C березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.