Сорос хоче інвестувати в агросектор України і допомогти переселенцям-бізнесменам із Донбасу

Американський мільярдер Джордж Сорос зізнався, що вивчає можливість інвестицій в українську економіку, і розповів, які галузі йому можуть бути цікаві, пише Новое время.

"Ми досліджуємо можливості інвестицій в Україну, і якщо і коли ми будемо інвестувати, ми оголосимо про це", - сказав мільярдер.

На питання НВ, які конкретно галузі представляють інтерес для нього як інвестора, Сорос назвав два сектори економіки.

Теоретично Сорос готовий вкласти кошти в підвищення енергоефективності України.

"Це вимагає інвестицій, - сказав він. - Але в першу чергу це вимагає реформи "Нафтогазу". Ціна газу повинна бути приведена у відповідність з ринковою. Субсидована ціна становить лише частку від ринкової. Це галузі, які будуть цікавити мою команду, коли будуть впроваджені реформи. Але не зараз".

Іншою сферою, яку він вважає привабливою з точки зору інвестицій, є сільське господарство - оскільки від нього залежить 70% населення країни й оскільки в цій області існує величезний резерв для підвищення продуктивності.

"Ці дві галузі я виділив би", - сказав Сорос.

Читайте такожСорос із депутатами говорив про боротьбу з корупцією в УкраїніКрім того, мільярдер готовий інвестувати у ще одну специфічну галузь - стимулювання підприємництва серед тимчасово переміщених у результаті конфлікту на Донбасі осіб.

"Це будуть інвестиції не заради прибутку. Їх мета - стимулювати [переселенців] відкривати малі й середні підприємства. Ми вивчаємо можливість інвестувати в них, щоб привести їх у бізнес", - сказав мільярдер.

Водночас американський мільярдер назвав "ворожою пропагандою" чутки про його плани викупити частину зовнішнього боргу України.

"Ні я, ні жодна інституція, яка асоціюється зі мною, не володіє й не має намірів купувати або продавати українські зовнішні борги, - сказав він. - Це плітки антиукраїнської пропагандистської машини".

Сьогодні американський мільярдер покидає Україну. Перед відльотом він відповів на запитання вузького кола українських ЗМІ.

Сорос провів в Україні в цілому шість днів. Ні в одній країні, де працюють його фонди, досі він не "гостював" так довго - зізнався сам Сорос. За останні 12 місяців, за його словами, це його четвертий візит в Україну.

"Демократичні перетворення в Україні - сьогодні мій пріоритет №1", - сказав він.