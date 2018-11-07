В Євросоюзі пригрозили Італії санкціями

Уряд Італії зобов'язався внести поправки до бюджету в частині дотримання фіскальних правил ЄС і зростання держборгу.

Єврокомісар з питань економіки П'єр Московічі заявив, що ЄС може запровадити санкції проти Італії, якщо не вдасться домовитися щодо бюджету на 2019 рік.

"Я хочу діалогу, але якщо ми не зуміємо досягти угоди, в результаті можуть бути застосовані санкції", – попередив Московічі, передає dt.ua з посиланням на Reuters.

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Він підкреслив, що до 13 листопада уряд Італії зобов'язався внести поправки до бюджету в частині дотримання фіскальних правил ЄС і зростання держборгу.

Раніше міністр фінансів Італії Джованні Тріал 5 листопада сказав, що проект залишиться без змін, а запланований дефіцит бюджету на 2019 рік не збільшить держборгу країни.

Як повідомлялося, ескалація конфлікту між ЄС та Італією може призвести до виходу останньої з єврозони.