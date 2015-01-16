Ринок ще шукає рівноважний курс гривні - Гонтарева

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Голова НБУ нагадала, що у 2014 році було прийняте рішення перейти до гнучкого курсу на валютному ринку, а наприкінці року Національний банк почав проведення щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів, щоб допомогти ринку плавно знайти рівноважний рівень курсу гривні до інших валют. «На жаль, ринок цієї рівноваги ще не знайшов. Ринок ще шукає цю рівновагу, але вже деякі результати є, коливання курсу досить помірні», - сказала вона.

Читайте такожГонтарева: в Україні ніколи не буде фіксованого курсу

Гонтарева наголосила, що Нацбанк продовжить дотримуватися політики гнучкого курсоутворення на валютному ринку і не має наміру повертатися до фіксованого курсу, який призвів до фінансової прірви. «Фіксований курс гривні вбивав конкурентоспроможність нашої економіки, не давав економічного сенсу для зростання експорту і побудови імпортозаміщення, запровадження енергозберігаючих технологій, та був шляхом до фінансової прірви. А побоювання проводити реформи у газовому секторі та інших секторах економіки, включаючи банківський, який вимагав перезавантаження ще від 2008 року, призвели до цього жахливого фіналу», - зазначила вона.

За словами голови НБУ, фіксація Нацбанком курсу на рівні 12,95 грн/дол. на час проведення президентських виборів була спробою регулятора зупинити відтік капіталу за кордон у зв'язку з панікою населення та бізнесу. «За цей час Національний банк витратив на підтримку гривні 1,3 млрд дол. резервів, і я впевнена, що ми зробили правильно, тому що до того часу паніка населення і бізнесу досягла піку, а очікування повномасштабної війни змусили нас замислитися над екстраординарними діями. Воєнна економіка, на жаль, це не ринкова економіка», - додала вона.

Читайте такожНБУ може підвищити облікову ставку до рівня інфляції

Гонтарева також повідомила, що НБУ продовжує продавати валюту НАК «Нафтогаз України» безпосередньо з резервів, тому, за її прогнозами, у випадку стабілізації ситуації пропозиція на валютному ринку перевищить попит. «8,6 млрд дол. з резервів НБУ було продано безпосередньо «Нафтогазу» 1,3 млрд дол. - на підтримку курсу гривні», - пояснила вона.

Голова НБУ також зазначила, що «чорний» валютний ринок буде існувати до зняття обмежень на валютному ринку, оскільки до цього моменту будуть залишатися підвищений попит на валюту і структури, які хочуть на цьому заробити.

Водночас вона наголосила, що саме встановлені Нацбанком жорсткі обмеження перешкоджають виведенню капіталу за кордон.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2014 року гривня знецінилася щодо долара за офіційним курсом майже у два рази, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 15,85 грн/дол. Водночас комерційні курси банків з урахуванням комісії і пенсійного збору досягають 19 грн/дол.