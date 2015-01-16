Фінансову кризу в Україні можна подолати лише шляхом жорсткої бюджетної економії - Гонтарева

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Голова НБУ наголосила, що курс гривні - це дзеркало того, що відбувається в економіці держави, відображення стану платіжного балансу країни, і Національний банк може лише тимчасово закривати дисбаланси своїми валютними резервами або вводити короткострокові адміністративні обмеження. «У нас уже выдбувається повномасштабна фінансова криза, яку можна подолати лише рішучими діями - значною бюджетною економією і фінансовою підтримкою міжнародних донорів», - сказала вона.

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Також Гонтарева зазначила, що стабілізація фінансової системи і національної валюти є спільною відповідальністю всіх гілок влади. «Чи міг Національний банк своїми силами впоратися із цими безпрецедентними викликами? Чи є хоч одна конституція у світі, яка покладала б виключно на центральний банк країни відповідальність за стабільність грошової одиниці і оцінювала б не купівельну здатність гривні, а її курс до долара США, євро або російського рубля? Такого немає у жодній країні світу. Лише консолідована та солідарна відповідальність усіх гілок влади може це зробити», - додала вона.

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НБУ протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування прибутку та витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.

За словами голови НБУ, монетизація держборгу Нацбанком була вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки отримані кредити від міжнародних організацій були направлені на погашення попередніх боргів, МВФ не може фінансувати воєнні витрати, а ринки капіталу для нашої країни закриті.

На думку низки експертів, монетизація держборгу чинить тиск на національну валюту, яка протягом 2014 року подешевшала щодо долара майже у 2 рази, оновивши історичний мінімум за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол., і для стабілізації гривні необхідно істотно урізати витрати держбюджету.