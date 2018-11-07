Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Найбільші витрати - на рибу та м'ясо.

Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 грн на місяць.

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Такі дані наводить Державна служба статистики, йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

На м’ясо та рибу українці витрачають 500 грн, молочні продукти – 300 грн, на овочі - 175 грн, по 153 грн - на хліб та кондитерські вироби. На фрукти, цукор і яйця українці витрачають менше – 100 грн.

Як повідомляв УНІАН, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.