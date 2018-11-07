Рада планує ратифікувати низку міжнародних угод щодо уникнення подвійного оподаткування (онлайн)

Крім того, парламент планує розглянути в першому читанні проект закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Верховна Рада сьогодні планує ратифікувати низку міжнародних угод, що стосуються уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, передбачається ратифікація протоколу між урядами України та Туреччини, яким вносяться зміни до угоди між двома державами про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилянь стосовно податків на доходи і майно.

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Також подібна ратифікація стосуватиметься і внесення змін до конвенції між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування на доходи і на приріст вартості майна.

Крім того, парламент планує розглянути в першому читанні проект закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Як відомо, сьогодні парламент працює в пленарному режимі лише на ранковому засіданні, а потім народні депутати працюватимуть у комітетах, фракція та групах.