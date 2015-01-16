НБУ: Більша частина рефінансування видана попередньою владою і досі не повернута

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами голови НБУ, залишок за кредитами рефінансування, виданим НБУ за всю історію незалежної України, на сьогодні становить 110 млрд грн, або 7% ВВП, у тому числі ринкові кредити під заставу ОВДП становлять лише 14 млрд грн.

«Левову частку стабілізаційних кредитів становлять кредити, видані протягом 2008-2013 років, і вони досі не повернуті в НБУ», - сказала Гонтарева.

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Водночас деякі експерти вважають, що обсяг рефінансування є надмірним і банки використовують отримане рефінансування для спекуляцій на валютному ринку, що провокує девальвацію гривні.