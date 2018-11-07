Російський "ВТБ Банк" пообіцяв клієнтам стабілізувати ситуацію в стислі терміни

Активів кредитної організації з великим запасом вистачає для погашення всіх клієнтських зобов'язань.

"ВТБ Банк", який належить російському державному "Внешторгбанку" і відчуває проблеми з ліквідністю, заявив про наявність необхідних ресурсів та управлінського досвіду для продовження роботи і стабілізації ситуації.

Читайте такожНацбанк відкликав ліцензії у "дочки" російського ВТБ

"На даний час менеджмент банку робить все можливе для розблокування діяльності банку в максимально стислі терміни. Підкреслимо, що активів кредитної організації з великим запасом вистачає для погашення всіх клієнтських зобов'язань", - йдеться в заяві керівництва банку, переданому УНІАН.

Звертаючись до клієнтів, банк закликав їх зберігати спокій і підтримати банк в складній ситуації.

У банку нагадали, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав заборону на відчуження активів банку, і анонсували розгляд апеляційної скарги на це рішення.

Раніше у Національному банку України підтвердили факт зниження обсягу ліквідності у "ВТБ Банку", зазначаючи, що ця проблема жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, оскільки частка зазначеного фінустанови становить лише 0,6% чистих активів платоспроможних банків країни.

Довідка УНІАН. "ВТБ Банк" працює на ринку України з 1992 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському державному "Внешторгбанку".

C березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про арешт акцій дочірніх структур російських державних банків, які працюють в Україні - "Промінвестбанку", "Сбербанку" та "ВТБ Банку".