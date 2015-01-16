Монетарна база в Україні минулого року зросла на 10%

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час свого виступу на засіданні парламенту.

«Зростання монетарної бази минулого року склало лише 10,2%, або на 31 млрд грн, тому що ми витратили наші валютні резерви на потреби НАК «Нафтогаз», - сказала Гонтарева.

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Причому голова НБУ зазначила, що значна частина фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку ліквідності банків, трансформувалася в готівкові кошти поза банківською системою, обсяг яких у 2014 році збільшився на 19%.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу на засіданні Верховної Ради 16 січня голова НБУ також зазначила, що емісія гривні за всю історію незалежної України склала 338 млрд грн.