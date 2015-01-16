Монетарна база в Україні минулого року зросла на 10%

16:53, 16 січня 2015
Фінанси
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Монетарна база України у 2014 році зросла на 10,2%, або на 31 млрд грн.

Фото УНИАН

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час свого виступу на засіданні парламенту.

«Зростання монетарної бази минулого року склало лише 10,2%, або на 31 млрд грн, тому що ми витратили наші валютні резерви на потреби НАК «Нафтогаз», - сказала Гонтарева.

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Причому голова НБУ зазначила, що значна частина фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку ліквідності банків, трансформувалася в готівкові кошти поза банківською системою, обсяг яких у 2014 році збільшився на 19%.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу на засіданні Верховної Ради 16 січня голова НБУ також зазначила, що емісія гривні за всю історію незалежної України склала 338 млрд грн.

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