Обіг роздрібної торгівлі в Україні минулого року впав на 8,6%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі у Луганській і Донецькій областях - на 49% і 37%, до 21,97 млрд грн і 65,74 млрд грн відповідно. Роздрібний товарообіг у Києві у 2014 році знизився на 3,7% - до 125,932 млрд грн. В інших регіонах України зниження роздрібного товарообігу склало від 0,3% до 8,1%.

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