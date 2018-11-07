Ліквідацію п'яти банків продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів продовжив на рік ліквідацію "Єврогазбанку", "Унікомбанку", "Терра Банку", "Прайм-Банку" та банку "Демарк".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ще на 1 рік ліквідацію п'яти банків: "Єврогазбанк", "Унікомбанк", "Терра Банк", "Прайм-Банк" та "Демарк".

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Єврогазбанку" продовжується до 17 листопада 2019 року, "Унікомбанку" - до 3 грудня 2019 року, "Терра Банку" - до 6 грудня 2019 року, "Прайм-Банк" - до 13 січня 2020 року, банку "Демарк" - до 29 січня 2020 року включно.

Наголошується, що також на аналогічний термін продовжуються повноваження ліквідаторів банків.

Довідка УНІАН. Протягом 2014-2017 років 96 банків в Україні втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, склала майже 90 мільярдів гривень. В даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.