Завтра набуває чинності закон про податковий компроміс

17:56, 16 січня 2015
Фінанси
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Прийнятий парламентом і підписаний президентом закон України про особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток набуває чинності від 17 січня поточного року.

Фото УНИАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби України.

Тепер, як наголосили у ДФС, у бізнесу є 90 днів для ухвалення рішення про використання податкового компромісу та подання уточненого розрахунку невиплачених зобов'язань з податку на прибуток і ПДВ. Причому підприємцям дозволено самим визначати обсяг заборгованості, сформований не пізніше 1 квітня 2014 року. Водночас органи ДФС залишають за собою право провести перевірку правильності розрахунків протягом 10 днів від моменту подачі заявки. Уточнені і перевірені дані в подальшому перевірятися не будуть.

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Сума обов'язкового платежу до бюджету, відповідно до механізму податкового компромісу, становить 5% від суми заборгованості (95% вважаються «списаними»), а термін сплати - 70 днів від моменту подачі в податкові органи уточнених розрахунків.

«Завдяки такій добровільній акції декларування недоплачених податків бізнес отримає можливість відкрито працювати, проходити аудит і залучати фінансування для розвитку своєї діяльності», - зазначили у ДФС.

У свою чергу голова Служби Ігор Білоус звернув увагу, що закон виник у відповідь на запит бізнесу, який «прагне перевернути сторінку і працювати прозоро». «Податковий компроміс - це не обов'язок, а право бізнесу. З урахуванням підписання Угоди про асоціацію з ЄС і можливостей, які ця угода відкриває українському бізнесу, я впевнений, що таким інструментом скористаються багато компаній», - цитує прес-служба Білоуса.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент прийняв закон про податковий компроміс.

Також повідомлялося, що процедуру податкового компромісу, як старту нових відносин між державою і бізнесом, вимушеним в силу багатьох обставин працювати в тому числі поза рамками правового поля, запропонував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у квітні 2014 року. Однак прийняти законодавче рішення тоді не вдалося. Водночас голова ДФС Білоус зазначав, що через затримку бюджет втратив значні кошти. Лише у грудні 2014 року збір коштів, у випадку ухвалення закону, за даними ДФС, міг скласти до 1 млрд грн. За словами Білоуса, станом на кінець 2014 року перелік компаній, готових використовувати процедуру податкового компромісу, налічував 188 позицій на загальну суму близько 19 млрд грн.

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