"Смарт-холдинг" звинувачують у нездатності легально виплачувати зарплату персоналу мережі "Амстор"

Про це йдеться у відповідній заяві Олександра Вагоровського, розміщеній 15 січня на офіційній сторінці "Амстора" у соціальній мережі ВКонтакте, передає Цензор.нет із посиланням на РБК.

За словами Вагоровського, компанія "Смарт-Холдинг" не має доступу до персональних даних та ідентифікаційних номерів співробітників магазинів. "Бандити не можуть легально виплачувати зарплату. Запрошення виходити на роботу є обманом", - наголосив він.

Він зазначив, що трудові книжки всіх працівників зберігаються в центральному офісі, і компанія гарантує збереження всіх документів.

"Враховуючи складний рік, у грудні був виплачений аванс. Залишок зарплати і премії за грудень планувалося виплатити на початку січня. На жаль, після захоплення рахунків і магазинів рейдерами ми поки що не можемо здійснювати виплати. Після врегулювання ситуації виплати будуть відновлені негайно", - сказано в заяві Вагоровського.

Вагоровський також закликав персонал мережі не контактувати із представниками "Смарт-холдингу" і не виконувати вказівок невідомих людей. "Не ставайте співучасниками злочину", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 31 грудня 2014 року озброєні люди намагалися блокувати низку магазинів мережі "Амстор". На думку Вагоровського, за озброєним захопленням стоїть "Смарт-холдинг", власником якого є Вадим Новинський.