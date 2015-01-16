В Україні затвердили поки лише 12% місцевих бюджетів

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, затверджені 10 обласних бюджетів (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська області), 66 бюджетів у містах обласного значення, 128 районних бюджетів і районних бюджетів у містах, у 33 містах районного значення, 94 сільських, 1074 селищних бюджети.

Із 669 місцевих бюджетів, які мають право на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, затверджені 197 місцевих бюджетів, або 29,4%.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін в Бюджетний кодекс», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни в Бюджетний кодекс закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їхню відповідальність за видатки.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.

Також повідомлялося, що Яценюк порадив приймати місцеві бюджети, не чекаючи змін до держбюджету.