Нацбанк пояснює зростання свого прибутку у 3 рази разовим вигідним продажем валюти на міжбанку

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Голова НБУ повідомила, що прогнозний прибуток Нацбанку за 2014 року складе 65 млрд грн, що у 3 рази перевищує показник 2013 року, і регулятор перерахує цей прибуток до держбюджету.

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«Чому це сталося? Це було 1 раз у нашому житті. Ми продали частину резервів, а внаслідок зміни курсу це дало нам прибуток, тому такий високий прибуток. Але це було 1 раз у нашому житті. Я згодна, що це не допоможе нам у житті, це разово, але Національний банк може перерахувати ці гроші», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Закон про державний бюджет України на 2015 рік, що набув чинності, зобов'язує Національний банк України перерахувати в казну не менше 65,4 млрд грн прибутку до 11 травня 2015 року. Норма відрахувань прибутку НБУ до держбюджету майже у 3 рази перевищує минулорічний показник на рівні 22,807 млрд грн.

На підсумковій прес-конференції голова НБУ повідомила, що Нацбанк протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування прибутку та витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.