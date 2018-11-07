Нацбанк купив сьогодні на валютному аукціоні $57 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 92,7 мільйона доларів.

Національний банк України на оголошеному сьогодні валютному аукціоні купив у банків 57,4 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,9013 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах - 92,7 мільйона доларів.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 27,89/27,92 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за період з початку року по 2 листопада поповнив резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 827 мільйонів доларів.