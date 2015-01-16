Гонтарева назвала небилицями звинувачення у продажу банкам валюти з виведенням за кордон

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Це якась нісенітниця, тому що нічого за кордон за моєї каденції не виводилося. Від початку вересня ми ввели такі адміністративні обмеження, що всі ви приходили до мене із критикою, що навіть нормальний імпортний контракт складно оплатити, - сказала Гонтарева у відповідь на звинувачення, що Нацбанк продав банкам 41 млрд дол. валюти, 7 млрд з якої було виведено за кордон.

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«Прошу вибачення, не всі приходили, це буде в іншому моєму виступі, це всього лише відповідь на питання. Не всі приходили», - уточнила вона у відповідь на вигуки окремих депутатів з місця.

Під час свого виступу, а також відповідаючи на питання депутатів, голова НБУ тричі повідомила, що 8,6 млрд дол. з резервів було продано безпосередньо НАК «Нафтогаз України» і ще 1,3 млрд - на підтримку курсу гривні у вересні-жовтні цього року.

Гонтарева наголосила, що щодня усвідомлює свою відповідальність і за валютний курс, і за макроекономічну ситуацію у країні, але водночас вважає витрати резервів на суму 1,3 млрд дол. на підтримку курсу гривні виправданими, оскільки на той момент у країні була «реально воєнна ситуація».

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За її словами, у країні гострий дефіцит валюти. «Нормальний обсяг ринку - це 300 млн дол. на день. Але зараз, коли наш експорт впав на 20%, тому що в зоні АТО 15% нашого ВВП і 20% експортного потенціалу, у нас, на жаль, недостатньо валюти. А попит населення у три рази, ні, у сотні разів перевищує. Тому збираю валюту», - зазначила Гонтарева.

Голова НБУ наголосила, що паніка на валютному ринку почалася більше року тому, у жовтні 2013 року, під час революції, і посилилася після анексії Криму та активізації воєнних дій на Донбасі. «Валюту купувати не потрібно, тому що кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку і оплачувати платіжною карткою все, що завгодно», - пояснила вона.

Гонтарева пояснила, що на даний час неможливо зняти всі обмеження на валютному ринку, включаючи продаж 200 доларів в одні руки, перевірку зовнішньоекономічних контактів і 75% обов'язкового продажу валютної виручки. За її словами, НБУ може ввести додаткові обмеження, якщо ситуація буде погіршуватися.

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Що стосується чорного валютного ринку, то голова НБУ пояснила, що він буде існувати, поки є попит на валюту. «Доти, доки будуть існувати адміністративні обмеження, будуть існувати компанії, які будуть намагатися їх обійти. Чорний ринок, сірий ринок. Транзакції є, але це не курс ринку. Ліквідність валютного ринку мала, а попит набагато більше», - сказала вона.

Гонтарева висловила надію, що позитивні сигнали про допомогу міжнародних фінансових партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, допоможуть швидше знайти рівноважний курс на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2014 року гривня знецінилася щодо долара за офіційним курсом майже у два рази, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 15,85 грн/дол. Водночас комерційні курси банків з урахуванням комісії і пенсійного збору досягають 19 грн/дол.