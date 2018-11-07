Завтра в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро

Офіційний курс НБУ на 8 листопада: 100 USD – 2789,6958 гривні; 100 EUR – 3204,5236 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2789,6958 (7 листопада – 2795,5840)

100 EUR – 3204,5236 (7 листопада – 3194,7934)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 27,89/27,92 гривні/долар.

Поточні котирування на 3 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,01/32,04 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8980 гривні/долар.