Гонтарева не виключає, що рефінансування банків може посилювати девальвацію

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Голова НБУ нагадала, що Національний банк у цьому році видав 5 стабілізаційних кредитів банкам виключно для повернення депозитів клієнтам в межах гарантованої суми 200 тис. грн.

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«Куратори це відстежували до кожної копійки, є всі звіти з кожної копійки, тому жодної копійки не пішло з банківського ринку. Але населення, отримавши свої кошти у банках, могло йти на вторинний ринок валюти готівковий і купувати валюту, тому опосередковано якийсь вплив міг бути», - сказав вона.

Як повідомляв УНІАН, на підсумковій прес-конференції голова НБУ заявляла, що відтік депозитів в банківській системі в 2014 році досяг 126 млрд грн, причому Нацбанк від початку року видав банкам усього 36,5 млрд грн кредитів рефінансування, що навіть на третину не покриває відтік депозитів.

Водночас деякі експерти вважають, що обсяг рефінансування є надмірним, і банки використовують отримане рефінансування для спекуляцій на валютному ринку, що провокує девальвацію гривні.