Три банки Януковича судяться з НБУ

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Що стосується банків Януковича, наскільки мені відомо, зараз 3 банки судяться з нами, тому що це банки Януковича, а ми їх вивели з ринку. Один із них - «Всеукраїнський банк розвитку». Банк Януковича», - сказала вона, відповідаючи на звинувачення у поблажливому ставленні Національного банку до банків, які належать чиновникам вищого рангу колишньої влади, включаючи екс-президента.

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Голова НБУ зазначила, що у «Всеукраїнського банку розвитку» немає проблем із ліквідністю, у зв'язку з чим банк довелося виводити з ринку у три етапи, оскільки законодавство не дозволяє вивести такий банк з ринку в 1 етап. «Але ми вивели. Тому що є санкції, і ми змогли це зробити», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, а Фонд гарантування вкладів розпочав виведення цих банків з ринку. На початку грудня фонд повідомив, що на підході ще 10 банків.

27 листопада Нацбанк визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і внаслідок цього Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року.

Нацбанк пояснив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

Група компаній «МАКО», що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу, має намір у встановленому порядку оскаржити рішення Національного банку України про визнання неплатоспроможним «Всеукраїнського банку розвитку», що входить у групу компаній.

«Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працює на ринку України від 2009 року і входить у групу великих банків. Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є Олександр Янукович. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.