Інфляція в Україні сповільниться до 7,5% в 2019 році — Reuters

Це станеться завдяки жорсткій монетарній і обережній фіскальній політиці.

Інфляція в Україні сповільниться в наступному році до однозначного показника, вперше від 2013 року.

Про це у середу, 7 листопада, пише Reuters.

Це станеться завдяки жорсткій монетарній і обережній фіскальній політиці, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду, вважають учасники щомісячного опитування видання.

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Згідно з медіанним прогнозом 15 аналітиків, в 2019 році інфляція може знизитися до 7,5% з 10%, очікуваних в кінці 2018 року, і 13,7% в 2017 році.

Нагадаємо, у жовтні Україна та МВФ досягли згоди щодо нової програми stand-by на 3,9 млрд доларів. Вона прийде на зміну програмі розширеного фінансування, термін дії якої завершується навесні 2019-го. Офіційно нова програма ще не затверджена ні МВФ, ні Україною. Попередня домовленість ще має буди затверджена менеджментом МВФ та схвалена радою директорів валютного фонду, яке відбудеться після ухвалення українським парламентом держбюджету на 2019 рік.

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку економіка України 2018 року зросте на 3,5% замість раніше прогнозованих 3,0%. Прогноз на 2019 рік – 3,0%.